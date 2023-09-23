سرقة كمية هامة من الذهب من محل بسوق “البركة”: الاطاحة بمنفذي العملية..وهذه التفاصيل..

على إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعيّة لمُكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني، مفادُها تحوّز أحد الأشخاص على كمية هامّة من معدن الذهب يعتزمُ التفريط فيها بالبيع، وهي محلّ سرقة مؤخرا من أحد محلات سُوق الذهب بالعاصمة (البركة)، تم إجراء جُملة من التحرّيات الميدانيّة التي أمكن من خلالها التعريف بالمظنُون فيه وتحديد مكان تواجده و القبض عليه ومنهُ تم التعريف بباقي الأطراف المشاركة في العملية.

وبمزيد تعميق التحرّيات، تم بعد أخذ الأذون القانُونيّة اللازمة من قبل النيابة العمُوميّة القيام بمجمُوعة من المُداهمات بين كلّ من منوبة وتونس العاصمة وحيّ هلال، حيثُ أمكن حجز مبلغ مالي قدرهُ 154.740 دينار وكمية من معدن الذهب تُقدّرُ بحوالي 620 غ وسيّارة تمّ استغلالها في نقل المسروق، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبمُراجعة النيابة العمُوميّة بتونس ومدّها بجميع الحيثيّات، أذنت باحالة جميع الأطراف وعددهم 06 (تتوزع أدوارهم بين مشارك في السرقة ووسطاء في بيع المسروق ومشاركين في إخفاء المحجوز) رفقة المحجوز على الادارة الفرعية للقضايا الاجراميّة بادارة الشرطة العدليّة لسبق تعهدها بالموضوع.