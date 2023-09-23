التدقيق في عمليات الانتداب: وزير الداخلية يصدر برقية هامة..وهذه التفاصيل..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها اليوم السبت أنه تبعا لصُدُور الأمر عدد 591 لسنة 2023 المُؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمُتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب والإدماج بالوظيفة العمُوميّة والهيئات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة وسائر الهياكل العمُوميّة الأخرى والمُنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، أصدر السيّد وزير الدّاخليّة برقيّة تمّ تعميمها بتاريخ اليوم 23 سبتمبر 2023 على جميع هياكل وزارة الدّاخليّة تتضمّنُ ضرُورة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان المعنيّين وتعيين إطار مُكلف بحفظهِ.

2- إعداد قائمات إسميّة في الأعوان المشمُولين بهذا الإجراء ومُوافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة منها (ورقيّة وإلكترونيّة) تتضمّنُ جميع المُعطيات (الإسم الثلاثي، المُعرّف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة، تاريخ الإنتداب ورُتبته ومركز التعيين).

3- إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤُوليّة رُؤساء الهياكل والإدارات المعنيّة استعدادا لإحالتها إبّان طلبها من طرف لجان التدقيق المُحدثة للغرض.

علما وأن إجراء هذا التدقيق يشملُ مُختلف الإنتدابات وعمليّات الإدماج التي تمّت خلال الفترة المُحدّدة والتي تخصّ الأعوان التابعين لوزارة الدّاخليّة والجماعات المحلية من مجالس جهويّة وبلديّات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة الخاضعة لإشرافها والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة المعنيّة وفقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر المذكُور.