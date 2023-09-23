النادي الافريقي يصدر بلاغ هام..

جريمة شنيعة وصادمة: يقتل والدته وشقيقته وابنته بدم بارد..!!

الرائد الرسمي: تسمية رئيس مدير عام الصيدلية المركزية ومدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة

هام: دراسة حديثة تكشف حقائق مفزعة عن فيروس كورونا..

هام: تمديد آجال التسجيل للترشّح لأداء فريضة الحجّ..

2023/09/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة جميع الرّاغبين في الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 1445 هـ / 2024م (المترشّحون لأوّل مرّة والمترشّحون الذين سبق لهم التّسجيل) أنّها قرّرت التمديد في تاريخ التسجيل من الجمعة 22 إلى الخميس 28 سبتمبر 2023 بدخول الغاية.
و يتمّ التسجيل حصريّا عبر الموقع الرّسمي لوزارة الشّؤون الدّينيّة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرّابط – تسجيل الحجّ 1445 هـ / 2024 م- بالصّفحة الرّسميّة .
كما دعت وزارة الشّؤون الدّينيّة المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn