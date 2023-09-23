هام: تمديد آجال التسجيل للترشّح لأداء فريضة الحجّ..

أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة جميع الرّاغبين في الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 1445 هـ / 2024م (المترشّحون لأوّل مرّة والمترشّحون الذين سبق لهم التّسجيل) أنّها قرّرت التمديد في تاريخ التسجيل من الجمعة 22 إلى الخميس 28 سبتمبر 2023 بدخول الغاية.

و يتمّ التسجيل حصريّا عبر الموقع الرّسمي لوزارة الشّؤون الدّينيّة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرّابط – تسجيل الحجّ 1445 هـ / 2024 م- بالصّفحة الرّسميّة .

كما دعت وزارة الشّؤون الدّينيّة المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.