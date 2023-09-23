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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجولة5): نتائج و الترتيب

2023/09/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز فريق قوافل قفصة اليوم على ميدانه على مستقبل سليمان 1-صفر في اطار دفعة اولى من مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى ) .وسجل للمحلين منصور المرايحي (74د)
ولحساب نفس الجولة عاد الاولمبي الباجي بفوز ثمين 1-صفر من بن قردان على حساب الاتحاد المحلي . وسجل هدف الضيوف وسيم الشيحي (د70)

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت : المجموعة الأولى:
السبت 23 سبتمبر 2023
قوافل قفصة 1 منصور المرايحي (74)
مستقبل سليمان صفر

اتحاد بن قردان صفر
الأولمبي الباجي 1 وسيم الشيحي (70)
الأحد 24 سبتمبر 2023المجموعة الأولىس 17 و30دق / النادي الافريقي – الملعب التونسي النجم الساحلي / معفى

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 9 4 3 0 1 5 5
2-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5
— النجم الساحلي 7 4 2 1 1 6 3
4-اتحاد بن قردان 6 5 2 0 3 3 4
5- النادي الافريقي 5 3 1 2 0 2 1
–قوافل قفصة 5 4 1 2 1 3 5
7-مستقبل سليمان 0 4 0 0 4 2 6
المجموعة الثانية
الاحد 24 سبتمبر 2023
س 15 و30 دق / النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي س 15 و30دق / النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين س 15 و30 دق / الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي
مستقبل المرسى / معفى

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الصفاقسي 9 4 3 0 1 6 1
2-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 7 3
-الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3
4- نجم المتلوي 6 3 2 0 1 4 3
5- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 3 7
6- النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 0 4
-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5

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