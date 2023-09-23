نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

تغشى السماء، هذه الليلة سحب عابرة، بأغلب الجهات في حين تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 25 و30 ببقية المناطق.

ولاحظ المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اصدره مساء السبت، ان شدة الرياح بالمناطق الساحلية وبالجنوب اين تثير الرمال والأتربة تميز الوضع الجوي، علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج.

وتشهد ولايات، الوطن القبلي وبنزرت وتونس العاصمة وزغوان، هبوب رياح قوية، صباح غد الاحد، في حين تكون السحب احيانا كثيفة بولايات الشمال الغربي وقليلة او عابرة بالوسط والجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة المرتقبة، لصباح غد الاحد، بين 21 درجة بالكاف و 30 درجة ببرج الخضراء الواقعة في اقصى الجنوب.