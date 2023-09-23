يهم الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية: هذه الوثائق المطلوبة..

جددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعوة الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية، إلى الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء.

وطلبت منهم ،وفق بلاغ نشرته اليوم السبت ، إيداع ملفات ترشحاتهم في الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر و 1 نوفمبر 2023 بجميع مقرات الهيئات الفرعية.

ويتكون ملف الترشح لانتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023 من مطبوعات نشرت الهيئة نماذج منها على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك ، وتتمثل في ممطلب الترشح ومطبوعة التصريح على الشرف واستمارة تجميع التزكيات ووثائق أخرى مطلوبة.

كما أكدت الهيئة، أنه يمكن للراغبين للترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، التثبت من تسجيلهم وتسجيل المزكين بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها (العمادة) باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # وتحيين التسجيل عند الاقتضاء بزيارة موقع touenssa.isie.tn أو بالاتصال بمكاتب التسجيل القارة أو المتنقلة التي تضعها الهيئة على ذمتهم مع العلم انه لا يقبل المترشح أو المزكي غير المسجل في الدائرة الانتخابية (العمادة) المعنية.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قدم أمس الجمعة الخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات المحلية التي ستنتظم يوم 24 ديسمبر 2023 في دورتها الأولى، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الخميس وصدور الأوامر الرئاسية المتعلقة بدعوة الناخبين وتقسيم الأقاليم وتقسيم الدوائر الترابية.

وأفاد بوعسكر خلال هذه الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1، بأن مجلس الهيئة صادق في اجتماعه صباح الجمعة على هذه الرزنامة، معلنا أن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية ، سيتم الاعلان عنها في أجل أقصاه 27 ديسمبر على أن لا يتجاوز الإعلان عن النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون، 27 جانفي 2024.

وأفاد بوعسكر من جهة أخرى بأن الهيئة استبقت الأمر المتعلق بدعوة الناخبين ونشرت الأوراق اللازمة للترشح ووثائق التزكيات التي جاءت هذه المرة مبسطة وهي تتمثل في تزكية 50 من المقيمين والمسجلين بالدائرة الانتخابية دون الحاجة للتعريف بالامضاء.

كما نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في نفس اليوم، قرارها عدد 7 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 ، المتعلق برزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الاعاقة لسنة 2023.

وتضمن القرار ثلاثة أبواب تضم 21 فصلا، حيث يعنى الباب الأول ب “الاحكام العامة” ويتكون من أربعة فصول، ويهتم الباب الثاني ب “الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية” ويتكون من 12 فصلا، في حين خصص الباب الثالث لاختيار “أعضاء المجالس المحلية من ذوي الاعاقة عبر القرعة” ويتكون من خمسة فصول.