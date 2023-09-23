التدقيق في عمليات الانتداب: وزير الداخلية يصدر برقية هامة..وهذه التفاصيل..

سرقة كمية هامة من الذهب من محل بسوق “البركة”: الاطاحة بمنفذي العملية..وهذه التفاصيل..

أشغال تهيئة حمام بنت الجديدي: النائب ياسين مامي يفجرها وهذا ما كشفه..#خبر_عاجل

جريمة قتل ستيني في المدينة العتيقة بسوسة: القبض على فتاة..!!

المنستير: حجز 3100 لتر من الحليب (نصف دسم) في محل للبيع بالتفصيل بسبب إخفاء البضاعة

2023/09/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حجز اليوم السبت فريق للمراقة الاقتصادية راجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة، كمية 3100 لتر من الحليب (نصف دسم) منها 1100 لتر، حجزا فعليا، لدى محل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بالمنستير، وفق ما أفادت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

وأوضحت هذه الإدارة أنّه وقع حجز هذه الكمية من الحليب، بسبب إخفاء البضاعة وعدم عرضها للحرفاء، علاوة على عدم الاستظهار بفواتير الشراء، مبينة أنّه سيقع إعادة ضخ كميات الحليب المحجوزة فعليا في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، حسب المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn