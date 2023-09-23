انطلاق توزيع قروض موسمية لصغار مزارعي الحبوب بهاتين الولايتين..

شهدت ولاية باجة، السبت، الانطلاق في توزيع عينة من موافقات القروض عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغري لفائدة صغار مزارعي الحبوب بولايتي باجة وجندوبة وذلك بمناسبة “يوم القروض الموسمية لصغار مزارعي الحبوب بولايتي باجة وجندوبة” الذي انتظم تحت اشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي.

وشملت هذه القروض 440 فلاحا بولايتي باجة وجندوبة بقيمة 2,7 مليون دينار وهي تنصهر في نطاق جهود دعم الامن الغذائي السيادي لتونس، حسب ما كشف عنه المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”.

واوضح في السياق ذاته، انه تم تبسيط الاجراءات وحذف التمويل الذاتي وكل اشكال الضمانات وبقي الضمان الاساسي ارادة العمل ومتابعة الفنيين، حسب تعبيره

وابرز السبوعي ان برنامج التمويل يشمل 12 ولاية معنية بالزراعات الكبري وخاصة بالمناطق السقوية مبينا انه تم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة مضاعفة القروض لفائدة صغار الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الجاري، إذ سيقع تمويل 5 آلاف من صغار مزارعي الحبوب بقيمة 20 مليون دينار مقارنة ب 8,7 مليون دينار خلال الموسم المنقضي. واكد في سياق متصل، استعداد البنك لزيادة هذه التمويلات وفقا للحاجيات وبالتنسيق مع الوزارة.

ولفت الى ان نسب استخلاص القروض للمواسم المنقضية كانت فى حدود 70 بالمائة وان البنك سيعمل على ادماج الفلاحين فى الدورة الاقتصادية عبر الجدولة وذلك مراعاة لظروف صعوبة الموسم وتوالي سنوات الجفاف.

واعتبر رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية، عبد الرؤوف العجيمي، فى تصريح لـ”وات”، ان نفاذ الفلاحين الصغار بالولايات المنتجة للحبوب الى التمويل، سيمكنهم من مباشرة عملية البذر والتسميد فى ظروف طيبة، بما يتيح بلوغ الهدف الذي تنشده وزارة الفلاحة، اي انتاج 12 مليون قنطار من القمح الصلب حتى تكون الفلاحة التونسيةا صامدة ومستدامة.

واضاف انه يجري العمل على توفير البذور وتوزيعها على الجهات معلنا ان شحنات من مادة الامونيتر سيتم توفيرها مع موفى الشهر الحالي. كما طمان الى ان البذور متوفرة حيث تم تجميع كميات من البذور الممتازة وتخصيص كميات اخري من البذور المراقبة.

وافاد وزير الفلاحة، فى كلمة القاها بالمناسبة، ان البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وضعا خطوط تمويل اخرى لتامين تمويلات هامة للوقوف الى جانب الفلاحين الصغار. وشدد على ان دور صغار الفلاحي، الذين يمثلون 85 بالمائة من الفلاحين بتونس،محوري في برنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب، والذي يتضمن توسيع المساحات السقوية والبعلية.

واكد بلعاتي تواصل العمل على توفير البذور والاسمدة واستكمال الاستعدادات حتى يكون الموسم الفلاحي طيبا مشيرا الى ان ديوان الحبوب سيتدخل فى الموسم الحالي فى توزيع الاسمدة وان الوزارة بصدد اعداد خطة لمواجهة تغير المناخ

وقال بلعاتي، على صعيد اخر، انه سيقع التركيز على تنظيف وصيانة الاودية إذ تم وضع كل الامكانيات اللازمة للجهر والصيانة والتنظيف وانه لا مجال لان تحدث فيضانات في تونس بسبب عدم صيانة الاودية مؤكدا ان الصيانة ستكون دورية بداية من السنة الحالية.

وبين ان الدولة تتجه نحو توفير مصادر لتوفير المياه عبر تحلية مياه البحر واستعمال المياه المستعملة المعالجة لمواجهة نقص مياه السدود داعيا المواطن الى الوقوف الى جانب تونس باعتبار الى ان الامن المائي مرتبط بالامن القومي .

وقد تم فى نطاق يوم القروض الموسمية لصغار مزارعي الحبوب بولايتي باجة وجندوبة ابرام اتفاقية بين البنك التونسي للتضامن وعدد من مراكز تجميع الحبوب وتوزيع اربع جوائز على الفلاحين المتميزين فى زراعة الحبوب بباجة وجندوبة.

وتركزت المشاغل التي عبر عنها عدد من الفلاحين على مسائل تتصل بالمديونية والشفافية فى توزيع التعويضات والقروض كما تم تقديم مداخلات تتعلق بالتحضيرات الجارية لموسم زراعة الحبوب وتمويل المزارعين عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغري .