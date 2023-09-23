أول تعليق لنجيب الشابي على تقسيم البلاد الى أقاليم..

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي اليوم ان التوازن الجهوي والتنمية الجهوية كانتا احدى القنبلتين التي فجرت الثورة بالاضافة الى تشغيل الشباب، على حد تعبيره.

وأكد في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن المجلس التأسيسي كان اهتم بارساء سلطة لامركزية بناء على تجارب عالمية ناجحة الا ان هذا المشروع ترك جانبا، في تعليقه على قرار تقسيم البلاد الى اقاليم، مردفا بالقول ان: “خارطة البلاد فصّلت على مقاس الحاكم دون اي معنى من اجل ارساء غرفة ثانية “قزمية” بالبرلمان”، وفق تعبيره، متوقعا لامبالاة كاملة من طرف المواطنين.

واعتبر ان هذا التقسيم الجديد سيكون فشلا اضافيا يسجل للسلطة الحالية ، مشددا على ضرورة عودة الشرعية.

وجاءت هذه التصريحات على هامش الوقفة التضامنيّة الدوريّة لمُساندة الموقوفين في اطار ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة أمام المسرح البلدي بالعاصمة.