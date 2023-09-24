قرار هام لشركة نقل تونس..

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قلعة الأندلس/سيدي ثابت، فيصل الصغير، اليوم الأحد، أن شركة نقل تونس قررت إحداث خط خاص بنقل التلاميذ والطلبة القاطنين بكل من قلعة الأندلس وقنطرة بنزرت في اتجاه اريانة ذهابا وإيابا بداية من يوم الإثنين 25 سبتمبر.

وأضاف النائب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن انطلاق الحافلة من قلعة الأندلس سيكون على الساعة السادسة والنصف مرورا بقنطرة بنزرت والفضاء التجاري “جيان” ومدينة أريانة وصولا إلى محطة 10 ديسمبر على أن تكون العودة على الساعة الخامسة مساءا انطلاقا من محطة 10 ديسمبر مرورا بنفس مسار رحلة الذهاب.

ويعد تخصيص هذا الخط مكسبا مهما لأولياء التلاميذ والطلبة الذين عانوا طيلة عدة سنوات من مصاعب التنقل من معتمدية قلعة الأندلس وأحوازها إلى أريانة المدينة الأمر الذي أثر سلبيا على قدرة هؤلاء على الالتزام بمواعيد الدراسة.

وفي نفس السياق طالب عدد من أولياء التلاميذ والطلبة القاطنين بمعتمدية سيدي ثابت بتخصيص حافلة لنقل أبنائهم خلال رحلة العودة لافتين إلى أنه تم تخصيص حافلة لنقلهم إلى أريانة على الساعة السادسة والنصف صباحا دون تخصيص خط للعودة بعد انتهاء الدروس.