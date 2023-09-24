بشرى سارة من “الستاغ” لمتساكني هذه المناطق..

افادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في اعلام للعموم نشرته على صفحتها الرسمية الالكترونية، أنه سيتم تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي (ضغط 76 بارا) مرناقية – باجة – الدهماني (الجزء الاول)، بداية من يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 على السّاعة الثامنة صباحا .

واضافت الشركة، انه تجري عملية تسريح الغاز بالأنبوب إنطلاقا من محطة قطع الغاز بالملاحة – مجاز الباب، وصولا إلى محطة قطع الغاز بالمعقولة – باجة، ودعت تبعا لذلك الى اعلامها بكلّ الأشغال التى تقع بجانب مسار الأنبوب

ونبهت الشركة الى عدم تحملها لاية مسؤولية في صورة وقوع حادث في حضائر محاذية للأنبوب لم يقع اعلامها مسبقا بها.

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