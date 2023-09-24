ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة تجاوزت 17 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية

بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور، منذ بداية السنة الجارية والى غاية يوم 21 سبتمبر الجاري، 854 قتيلا، بنسبة ارتفاع تجاوزت ال17 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي لم يتجاوز فيها عدد القتلى 726 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.

وسجل عدد حوادث المرور إلى حدود يوم 21 سبتمبر الجاري، تراجعا بنسبة تفوق 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ذات المعطيات، التى بينت ان عدد هذه الحوادث بلغ أكثر من 3900 حادث مقابل 4179 حادثا في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتسببت هذه الحوادث في إصابة 5604 جرحى منذ بداية السنة والى حدود يوم 21 سبتمبر الجاري مقابل 6111 جريحا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة تراجع بلغت 8,3 بالمائة

وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد أن السهو وعدم الانتباه يعدان السببين الرئيسين وراء حوادث المرور بنسبة تجاوزت 41 بالمائة، حيث تسببا في سقوط الجرحى بنسبة تفوق 35 بالمائة، وتعد السرعة السبب الثانى في الحوادث بنسبة فاقت 15 بالمائة، حيث تسببت في سقوط 261 قتيلا بنسبة تجاوزت 30 بالمائة

وأفاد ذات المصدر ان عدم احترام الأولوية وشق الطريق والمداهمة وتغيير الاتجاه والسير ليلا بدون إنارة وعدم ملازمة اليمين، هي أيضا من بين أهم المسببات الأخرى بنسب متفاوتة في ارتكاب حوادث المرور