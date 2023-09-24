عاجل/أثار جدلا كبيرا..توقّعات جديدة للعالم الهولندي..

“الأمور يمكن أن تتغير بسرعة”.. بتلك العبارات أطل مجددا العالم الهولندي المثير للجدل “فرانك هوغربيتس”، فبعد توقعاته بحصول زلزال قد يصل إلى أكثر من 8 درجات، وتسونامي أيضا، اليوم الأحد أو بعده، عاد وتراجع على ما يبدو، إذ اعتبر في تغريدة نشرها على حسابه في منصة “أكس”، أن التحديث الأخير مختلف تمامًا عما سبقه.

كما أضاف كاتبا “كما هو الحال مع توقعات الطقس، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة مع وصول بيانات جديدة”.وتوقع بعد رؤية المؤشرات الجديدة التي أوردها في فيديو للمعهد التابع له، أن تزداد نسبة الزلازل في مناطق شرق إندونيسيا وكذلك الصين وأستراليا، وذلك اعتباراً من اليوم.

وكان هوغربيتس الذي يؤيد نظرية تأثير الكواكب على النشاط الزلزالي، على الرغم من إجماع الخبراء والعلماء حول العالم على العكس، أشار في تغريدة سابقة أمس إلى أن اقتران المريخ، عطارد والمشتري في 22 سبتمبر، والذي يليه اقتران للزهرة والشمس والمريخ في 25 سبتمبر، قد يسبب نشاطا زلزالياً تصل درجاته إلى متوسط 7 درجات أو أكثر.

ولفت إلى أنه من المرجح أن تحدث مجموعة من الهزات القوية في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.

ويشار إلى أن عالم الزلازل الهولندي هذا كان أثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد أن تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف.

وكالات