أريانة: حملة مراقبة صحية للمحلات المتخصصة في بيع الزقزقو والمكسرات

استعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ومواكبة للحركية الاقتصادية التي تشهدها ولاية اريانة والاقبال الكبير على مادة الصنوبر الحلبي “الزقوقو” والمكسرات وبقية المواد الغذائية التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة، تولى قام الفريق الصحي التابع لإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية أريانة بحملة مراقبة صحية شملت المحلات الكبرى والصغرى المتخصصة في بيع مادة “الزقوقو” والمكسرات والمواد الغذائية بالمنطقة البلدية.

وأسفرت هذه الحملة، وفق ما صرح به مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، عصام الجبالي، في تصريج لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تحرير محضرين اثنين صنف 2 المستوجبة لخطايا مالية، إضافة إلى إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلوحية وحجز أخرى واتلافها، مع طلب تحاليل طبية لكافة العاملين بهذه المحلات.

وأضاف الجبالي أن هذه الحملات الصحية ستتواصل بصفة يومية طيلة الأيام التي تسبق المولد النبوي لتشمل كل المحلات، إضافة إلى العمل العادي لفريق المراقبة الصحية في كل المجالات ذات العلاقة بالحفاظ على صحة المواطنين.