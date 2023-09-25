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رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي تكشف موقف أمريكا من قرض صندوق النقد لتونس..

2023/09/25 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشفت ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تونس لا يزال “صعبًا للغاية”، وفي الوقت الحالي “لا يوجد مخرج”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وحول الإصلاحات التي تم طلبها في تونس للسماح بالإفراج عن القرض من صندوق النقد الدولي، قالت كراكسي، في ختام زيارتها لواشنطن، إن الوضع في تونس “معقد”، موضحة أن تونس أمة “تواجه صعوبة كبيرة”، و”للحصول على شيء، حتى في مجال حقوق الإنسان، من الضروري الاستمرار على طريق الحوار الذي يمثل حاليا السبيل الوحيد”.

وأضافت أن مثل هذه القضايا، التي لها تأثير مباشر على الوضع الأوسع المتعلق بزيادة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، يجب معالجتها “بطريقة أقل أيديولوجية”.

وفي إشارة إلى أزمة المهاجرين، التي “تأخرنا عنها 40 عاما”، شدّدت السيناتورة الإيطالية على أنه سيكون من الضروري وضع استراتيجية فورية لمكافحة المتاجرين بالبشر، موضحة أن “كل هذا يجب أن يكون مصحوبًا بعمل يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاقيات مع بلدان المصدر”.

وأشارت إلى أن هذه هي الجبهات الأولى التي يجب العمل عليها وأن إيطاليا “ستقوم بدورها: ولكن بدون جهود متضافرة من جميع البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية، ستكون الهجرة ظاهرة لا يمكن وقفها وتخاطر بإرباكنا”.

وكالة نوفا

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