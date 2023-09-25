تنبيه: بلاغ مروري هام لمستعملي هذه الطرقات..

أصدرت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان بلاغا مروريا وذلك بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ونظرا لما قد تشهده مدينة القيروان من كثافة مرورية يومي الثلاثاء 26 والأربعا 27 سبتمبر 2023.

ودعت كافة مستعملي الطريق الوافدين على الجهة إلى ملازمة الحذر أثناء السياقة مع ترك مسافة الأمان مع احترام العلامات المرورية وعدم الإفراط في السرعة وترك الأولوية و ملازمة اليمين وعدم نقل الركاب على وسائل غير معدة للغرض فضلا عن عدم دخول الشاحنات الثقيلة والمقلة للمواد الخطرة لوسط المدينة.

كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية وذاك بمنع وقوف و توقف السيارات بالشوارع التالية لمدينة القيروان:

– شارع البيئة من مفترق الزربية إلى غاية مفترق سيدي يوسف الدهماني

– شارع الإمام سحنون من مفترق سيدي يوسف الدهماني إلى مفترق الكرة الأرضية طريق سوسة عبر مفترقي أولاد فرحان و السيوري

– شارع عائشة أم المؤمنين من مفترق أولاد فرحان إلى مفترق ابن غانم مارينا

– شارع قرطبة من مفترق السيوري إلى مفترق المسبح.

كما يمنع إرساء السيارات بمحيط جامع عقبة ابن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي ويمنع الجولان بالشوارع التالية يومي الثلاثاء 26 والأربعا 27 سبتمبر 2023 بداية من الساعة 07.00 صباحا:

– شارع الصادق المقدم مستوي مندوبية الفلاحة في اتجاه مقام أبي زمعة البلوي.

– شارع ابراهيم ابن الأغلب مستوى مفترق التوهامي نقرة في اتجاه مقام أبي زمعة.

– شارع أبي زمعة مستوى مفترق مطعم شارلو في اتجاه مقام أبي زمعة البلوي.

– شارع المعز ابن باديس مستوى سيدي التليلي في اتجاه مفترق المرش.

– شارع عائشة أم المؤمنين مستوى مفترق بن غانم إلى أولاد فرحان.

– شارع قرطبة من مفترق السيوري إلى مفترق المسبح.

كما تم تخصيص ماوي للزوار الوافدين على مدينة القيروان بالمناسبة موزعة كما يلي :

– مأوى سيدي يوسف الدهماني للحافلات القادمة من تونس والوطن القبلي

– المأوى الخلفي لقاعة عزيز ميلاد قبالة معمل السميد للحافلات القادمة من المدن الساحلية.

– مأوى مستوى إدارة الملكية العقارية للسيارات القادمة من مختلف الجهات.