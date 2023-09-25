مدرسة فيدرالية لكرة القدم للتونسيين المقيمين في الخارج

صادق المكتب الجامعي على مقترح الإدارة الفنية الوطنية المتمثل في إحداث مدرسة فيدرالية تونسية لكرة القدم بباريس شريطة توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك .

وتبعا لذلك فقد تقرر إحداث لجنة قانونية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع هياكل الدولة المختصة ومع سفارة تونس في باريس .

و يهدف هذا المشروع أساسا إلى :

إحداث أكاديمية كرة قدم للتونسيين المقيمين بالخارج والذين تترواح أعمارهم بين 5 و 12 سنة ، على أن يحمل المنخرطين في هذه الأكاديمية أزياء المنتخب التونسي .

تنظيم تربصات لانتقاء واستقطاب اللاعبين التونسيين الشبان المقيمين بالخارج

إمكانية إحداث نقطة بيع أزياء المنتخب الوطني لكرة القدم في الخارج .