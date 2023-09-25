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مدرسة فيدرالية لكرة القدم للتونسيين المقيمين في الخارج

2023/09/25 أهم الأخبار, رياضة

صادق المكتب الجامعي على مقترح الإدارة الفنية الوطنية المتمثل في إحداث مدرسة فيدرالية تونسية لكرة القدم بباريس شريطة توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك .
وتبعا لذلك فقد تقرر إحداث لجنة قانونية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع هياكل الدولة المختصة ومع سفارة تونس في باريس .
و يهدف هذا المشروع أساسا إلى :
إحداث أكاديمية كرة قدم للتونسيين المقيمين بالخارج والذين تترواح أعمارهم بين 5 و 12 سنة ، على أن يحمل المنخرطين في هذه الأكاديمية أزياء المنتخب التونسي .
تنظيم تربصات لانتقاء واستقطاب اللاعبين التونسيين الشبان المقيمين بالخارج
إمكانية إحداث نقطة بيع أزياء المنتخب الوطني لكرة القدم في الخارج .

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