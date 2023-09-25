رئيس الحكومة يتلقى التقرير السنوي لفريق المواطن الرّقيب

دعا رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على إثر تلقيه اليوم الإثنين، التقرير السّنوي التاسع والعشرين لفريق المواطن الرّقيب لسنة 2022، إلى مضاعفة الجهود للاِرتقاء بجودة الخدمات الإداريّة وتقريبها من المواطنين.

وأكد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، ضرورة متابعة ما ورد في هذا التقرير من ملاحظات وتوصيات لدعم الإيجابيّات والمبادرات الجيّدة، وتعميمها على بقيّة المصالح العموميّة الأخرى، وتجاوز النقائص المسجّلة.

كما شدّد على أهمّية العناية بظروف اِستقبال المواطنين وإسداء الخدمات إليهم بالنّجاعة والسّرعة المرجوّتين، والحرص على تبسيط الإجراءات والتخفيف من عـدد الوثائق المطلوبة، ومزيد تطوير الخدمات الإداريّة عن بعد.

ودعا الوزارات كذلك، إلى تحسين ظروف عمل الأعوان وتأهيلهم وحثّهم على التّقيّد بواجباتهم المهنيّة.