عاجل: التمديد في الاحتفاظ بموظفة بشركة وطنية وزوجة اعلامي معروف

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية بموظفة بشركة وطنية كبرى وزوجة اعلامي معروف.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فإن شكاية تم تقديمها ضد الموظفة بالشركة الوطنية الكبرى وهي في نفس الوقت زوجة لاعلامي معروف، وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثيقة حيث تم سماعها الجمعة الماضي أمام أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني، ليتقرر الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة على ذمة البحث، وباحالتها اليوم الاثنين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اذنت بالتمديد في الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة اضافية لمزيد استكمال الأبحاث.