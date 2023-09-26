في المرسى: تسرق مصوغ بقيمة 70 ألف دينار من منزل قريبتها..!!

تقدمت إمرأة الى مقر مركز الأمن الوطني بالمرسى بشكاية اثر تعرض منزلها الى سرقة مصوغها الذي تقدر قيمته الجملية بحوالي 70 ألف دينار من داخل منزلها الكائن بجهة حي النصر المرسى الشرقية.

ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتكوين فريق أمني مشترك تابع لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى ومركز الأمن بالمرسى الشرقية وتعميق التحريات الميدانية والفنية وبالرجوع الى كاميرات المراقبة المركزة بإحدى المحلات التجارية الكائنة بالقرب من مكان الواقعة تم حصر الشبهة في قريبة المتضررة التي تتردد بصفة دورية على منزلها.

وتم بعد تحديد مكان تواجد المشتبه فيها وبعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة مقر سكناها إلا أنه تعذر العثور عليها وبإعادة تمشيط محيط منزل المتضررة أمكن العثور على كامل المصوغ بحقيبة خلف المنزل. وباستشارة النيابة العمومية ومدها بحيثيات الموضوع أذنت بإحالة المظنون فيها على أنظارها بحالة تقديم ومواصلة الأبحاث، وفق نص البلاغ.