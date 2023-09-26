صفاقس – انتخابات المجالس المحلية: أكثر من 200 عون تحيين يشاركون في ورشة تكوينية



في إطار الإعداد لانتخابات المجالس المحلية المقبلة، شارك أكثر من 200 عون تابع للإدارتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2، أمس الاثنين، في ورشة تكوينية احتضنتها قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بمدينة صفاقس حول تحيين قاعدة بيانات شبكة مراكز الاقتراع وربطها بالعنوان الفعلي للمسجلين بقائمة الناخبين، وذلك استعدادا للمرحلة الأولى من التحيين التي تنطلق اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر وتتواصل إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم.

وتمتد الفترة الثانية من التحيين من 7 إلى 21 أكتوبر 2023، ففترة ثالثة من 8 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، وتهم غير المترشحين وغير المزكين، وفق ما أوضحه المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 نجيب بن مفتاح في تصريح لوكالة تونس فريقيا للأنباء على هامش الورشة. وتضمّن برنامج الورشة، التي سبقتها ورشة أولى حول الجوانب القانونية المتعلقة بعملية التحيين، تقديما لآلية الخرائط الرقمية كوسيلة مساعدة في العمل الميداني الخاص بالتحيين، كما تمّ خلالها تقديم 8 مشاريع عمل ميداني سيقوم بها أعوان التحيين.

وتتعلق هذه المشاريع تباعا بـ “الدوائر الانتخابية ذات الأولوية القصوى والعمادات ذات الحساسية العالية” (الموجودة في الحدود بين العمادات أو العمادة البيضاء التي لا مركز اقتراع فيها)، و”توزيع المطويات والاتصال المباشر بالمواطنين في الأحياء السكنية”، و”تسجيل المواطنين والموظفين والعملة بالمؤسسات العمومية”، و”تسجيل المواطنين بالمناطق الصناعية” و”المبيتات الجامعية والجامعات والفضاءات الشبابية”، و”تسجيل المرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية”، و”تسجيل المواطنين المتعلق بالأشغال العامة والمقاولات العامة ذات العلاقة”، و”تسجيل المواطنين أصحاب المهن الحرة والتجار والفضاءات عمومية”.

ولفت المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2، نجيب بن مفتاح، إلى أنّ الدائرة الانتخابية صارت مختلفة عمّا كانت عليه في المواعيد الانتخابية السابقة حيث صارت تتعلق بالعمادة في هذه الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية وليس بالمعتمدية كما كانت في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع يمكن أن تتغير هذه المرة وهو ما يترجم أهمية عملية التحيين.

من جهته، دعا المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1، ناجح بلغيث، المواطنين المرسمين بسجل الناخبين إلى الانخراط بكثافة في عملية التحيين التي تمكن المسجل في قائمة الناخبين من الاقتراع في مركز الاقتراع الصحيح، واختيار ممثله في المجلس المحلي بحسب المعطيات الدقيقة لعنوان إقامته الحقيقية.

ودعا بلغيث الى ضرورة أن يتثبت كل مرسم بالسجلات الانتخابية من وضعيته ووجوده في مركز الاقتراع الصحيح المتوافق مع عنوان إقامته عبر الهاتف الجوال على الرمز: *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية # وتحيين هذه الوضعية، كما أكد أن عدد الأعوان الذين تم انتدابهم لعملية التحيين كبير جدا ولم يسبق اعتماده من قبل بما يضمن أكبر قدر ممكن من النجاح لعملية التحيين في مختلف المعتمديات.

وتضم الإدارة الجهوية للانتخابات (صفاقس 2) 57 دائرة انتخابية (مطابقة لعدد العمادات) و99 عون تحيين موزعين إلى 41 عوانا قارا في المعتمديات والبلديات ومكاتب البريد و58 عونا متنقلا عبر مختلف المعتمديات الراجعة بالنظر إلى هذه الإدارة الانتخابية.

وتضم الإدارة الجهوية للانتخابات (صفاقس 1) 72 دائرة انتخابية (مطابقة لعدد العمادات) و114 عون تحيين منهم 23 عونا قارا والبقية في فرق ميدانية متنقلة عبر مختلف العمادات والمعتمديات و8 منسقين محليين و4 منسقين محليين مساعدين و211 مركز اقتراع.