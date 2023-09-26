كاس امم افريقيا 2025 و2027 : غدا الاعلان عن البلد المستضيف لكل دورة

سيعلن باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم غدا الاربعاء عن اسم البلد الذي سيستضيف نهائيات كاس امم افريقيا لكل من نسختي كأس أفريقيا 2025 و2027 وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة حسب ما اعلنه الاتحاد الافريقي (كاف).

وسيتم غدا خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القد مناقشة ملفات البلدان المترشحة للتنظيم . وكانت لجنة تفقد قد قامت بزيارات ميدانية للدول المترشحة و اعدت تقارير مفصلة في هذا الاطار.

ويذكر ان كل من الجزائر والمغرب ترشحتا لاستضافة نسخة 2025 والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في أكتوبرالماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة. وإلى جانب الجزائر والمغارب، ترشّحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك.

وبالنسبة إلى نسخة 2027، فقد ترشّحت الجزائر أيضا، حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة نسخة 2025، مع ملفات لكل من السنغال وبوتسوانا وآخر مشترك لـ”شرق أفريقيا” بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.