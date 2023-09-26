تونس والأردن تتفقان على تعزيز التعاون خدمة لقضايا الشأن الأسري



في اطار مشاركتها في أشغال المؤتمر الاقليمي حول “المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات” الذي ينعقد في العاصمة الأردنيّة عمان، التقت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، ظهر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 بمقرّ وزارة التنمية الاجتماعيّة بالأردن، بوفاء بن مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعيّة ورئيسة اللجنة الوزاريّة لتمكين المرأة بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة.

وخصّص اللقاء للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات المتّصلة ببرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي الموجّهة للأسرة والمرأة والسياسات الخاصّة برعاية الطفولة المبكّرة والطفولة الفاقدة للسند الأسري.

وتولّت آمال بلحاج موسى في هذا الإطار إبراز أهداف البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” الذي استقطبت منصته الرقميّة أكثر من 12100 راغبة في بعث مشاريع نسائيّة بتسهيلات وامتيازات تفاضليّة هامّة.

كما تمّ تناول ملفّ كبار السنّ باعتبار أنّ التدرّج نحو التهرّم السكّاني أصبح يشكّل أحد التحديّات الكبرى المطروحة على المجتمعات العربيّة وبيان خصائص التجربة التونسيّة الرائدة في مجال التشجيع على الإيداع العائلي للمسنين والتوقّف عند التجارب المشتركة بين البلدين على غرار النوادي النهاريّة لكبار السنّ.

واتّفق الجانبان على تعزيز آليّات تبادل الخبرات والتجارب ودعم فرص التعاون بين تونس والأردن خدمة للقضايا المتّصلة بالشأن الأسري في البلدين.

وجرى اللقاء بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بعمان محمد علي بنحبيّب.