مفاجأة سارة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تونس سجلت 15 حالة وفاة بداء الكلب خلال الثلاث سنوات الأخيرة

جريمة قتل طبيب لوالديه ذبحا: اعترافات صادمة للقاتل والسبب لا يصدق..!!

مخلوطة بالمبيدات/تنبيه هام للتونسيين بخصوص الفواكه الجافة والزقوقو..

عاجل/ 3 مصابين في إنقلاب شاحنة عسكرية بالطريق الشعاعية x

2023/09/26 أهم الأخبار, حوادث و قضايا


افاد المتحدث باسم الحماية المدنية، بأن فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس، تولت صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, التدخل على إثر حادث مرور تمثل في إصطدام شاحنة عسكرية بسيارة أجرة تاكسي على مستوى الطريق الشعاعية ROUTE X في إتجاه المطار، مما تسبب في إنقلابها.
وقد اسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة و02 مرافقين أحدهما عامل مدني تابع للجيش الوطني.
وقد قدمت الفرق المذكورة، الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري، كما تم توجيه شاحنة ناشلة من الإدارة الجهوية المذكورة لإزاحة الشاحنة من مكان الحادث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn