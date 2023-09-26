عاجل/ 3 مصابين في إنقلاب شاحنة عسكرية بالطريق الشعاعية x



افاد المتحدث باسم الحماية المدنية، بأن فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس، تولت صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, التدخل على إثر حادث مرور تمثل في إصطدام شاحنة عسكرية بسيارة أجرة تاكسي على مستوى الطريق الشعاعية ROUTE X في إتجاه المطار، مما تسبب في إنقلابها.

وقد اسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة و02 مرافقين أحدهما عامل مدني تابع للجيش الوطني.

وقد قدمت الفرق المذكورة، الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري، كما تم توجيه شاحنة ناشلة من الإدارة الجهوية المذكورة لإزاحة الشاحنة من مكان الحادث.