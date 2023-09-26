بلاغ هام من وزارة الفلاحة حول وضعية السدود الكبرى

اكدت وزارة الفلاحة في بلاغ اليوم الثلاثاء، ان مصالحها الفنية المركزية والجهوية بالإدارة العامّة للسّدود والأشغال المائيّة الكبرى، تواصل تكثيف عمليات تفقد المنشآت المائية الهامة ومدى تقدم تنفيذ برامج الصيانات والأعمال الوقائيّة.

وتعمل الوزارة على الصيانة الوقائية والدورية للتجهيزات الهيدرو ميكانيكية والكهربائية بالسدود الكبرى لضمان جاهزيتها وحسن تشغيلها أثناء الفيضان مع تفقد النقاط الزرقاء بمجاري الأودية بأسفل هذه السدود، فضلا عن أن هذه المنشآت تحظى بمراقبة فنية دورية ومتواصلة من طرف خبرات عالمية في ميدان السلامة وحسن الاستغلال.

كما اكدت أنه يتم تفقد السدود الجبلية وخاصة صيانة وتعهد الصّمامات بها مع التأكيد على انتظام الحراسة بهذه المنشآت ومراقبة مستوى المياه اثناء الإيرادات المائية.

هذا ويتم معاضدة مجهودات السلط الجهوية والمحلية للتدخل العاجل بمجاري الأودية والروافد المتاخمة للتجمعات السكنية بتسخير جميع المعدات المتاحة بالوزارة خاصّة للتدخل الخصوصي بالآليات الثقيلة على غرار ما تم بوادي مجردة ووادي المالح ووادي السلوقية بولاية باجة ووادي جومين بولاية بنزرت.