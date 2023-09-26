مبادرة تونسية السلام بين الكيان المحتل ودولة فلسطين: مصدر من وزارة الخارجية يكشف ويوضح..

نفى مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ما تم نشره من قبل موقع القناة التلفزية “العربي”، حول إعلان وزير الخارجية نبيل عمّار عن مبادرة تونسية للسلام بين الكيان المحتل ودولة فلسطين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، “إن وزير الشؤون الخارجية لم يطرح بتاتا هذا الموضوع في لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أو خلال الندوة الصحفية المشتركة.”

وأكد أن موقف تونس من القضية الفلسطينية واضح وثابت، وعبر عنه رئيس الجمهورية في كل المناسبات، وأن وزير الشؤون الخارجية يعمل عن الدفاع عن هذا الموقف في كل المنابر الإقليمية والدولية، وكذلك في لقاءاته مع نظرائه الأجانب.

وكانت القناة التلفزية “العربي” قد نشرت اليوم خبرا نسبت فيه تصريحا لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، حول القيام بمساعي لاستئناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية.

وقدمت القناة في وقت لاحق من بث الخبر، اعتذارا عن الخطأ الذي ارتكب، موضّحة أنّ التصريح ورد على لسان وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية يؤكدان دائما على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، من أجل استرداد حقوقه في تقرير المصير والاستقلال والكرامة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.