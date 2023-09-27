أعلن وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي لدى إشرافه مساء أمس، بزغوان على فعاليات الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي الشريف عن صدور القرار المنظم للتدريس في الكتاتيب القرآنية بالرائد الرسمي.

وذكر في تصريح لـ”وات” أنّ هذا القرار يتضمن إقرار مجانية التعليم بالكتاتيب بكل المؤسسات الدينية وذلك بالنسبة لأطفال التوحد وأبناء العائلات المعوزة والأيتام مشيرا إلى أن 56 ألف طفلا في كافة جهات البلاد يؤمون حاليا الكتاتيب القرآنية التي توفر لهم التربية النفسية والدينية والعلمية قبل الدراسة.

وتوّلى الوزير بمقام سيدي علي عزوز، الإشراف على تكريم 6 من المؤدبات الحافظات لكتاب الله كاملا و14 طفلا من العائلات ذوي الدخل المحدود من خلال تمكينهم من مساعدات مالية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي كذلك خرجة العزوزية وعرضا لوثائق نادرة لتدريس القرآن الكريم بالمدرسة العزوزية قدمه الدكتور خالد الشايب رئيس جمعية صيانة المدينة بزغوان إلى جانب محاضرة دينية بعنوان ” قراءة علمية لمنهج أعلام المدرسة التونسية في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ألقاها الأستاذ طارق العكروت الإمام بجامع الزيتونة المعمور.