فتح باب الترشح لعضوية عدد من الهيئات الفرعية انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 29 سبتمبر الجاري

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح لعضوية عدد من الهيئات الفرعية، انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأوضحت هيئة الانتخابات، أن فتح باب الترشح يهم 9 هيئات فرعية وهي تونس 1 وتونس 2 وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل 1 ونابل 2 وبنزرت وباجة، مذكرة بمهام الهيئات الفرعية وبشروط الترشح ونظام التأجير، وفق ما ينص عليه الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022.

تجدر الإشارة، إلى أن هيئة الانتخابات تنظم انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر 2023 في 2155 دائرة انتخابية. وكانت أعلنت عن الرزنامة المتعلقة بكافة مراحل هذه الانتخابات بعد نشر أمر دعوة الناخبين وأمر التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية بالرائد الرسمي يوم الجمعة 22 سبتمبر