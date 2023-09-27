تقديرات أولية بتوافد 700 ألف زائر على القيروان..

أفاد عضو الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان حبيب الماجري، بأن التقديرات الأولية تشير إلى توافد حوالي 700 ألف زائر على مدينة القيروان الى حدود ليلة امس الثلاثاء وذلك منذ انطلاق الاحتفال بالمولد النبوي بالقيروان.

وأضاف في تصريح ل”وات” بأن السلط الجهوية والأمنية وجمعية المهرجان سهروا على تأمين الالاف من الزوار الذين قدموا من داخل تونس وخارجها، وتوفير كل المستلزمات في هذه المناسبة التي تنتعش فيها الحركة التجارية والسياحية.

وعاشت مدينة القيروان خلال الأسبوع الذي يسبق الاحتفال بهذه الذكرى المولدية، مظاهر احتفالية دينية وثقافية بلغت أوجها ليلة امس الثلاثاء بتنظيم موكب ديني بجامع عقبة ابن نافع وتنشيط للساحات بعروض امنتها الفرق الصوفية، إلى جانب تنظيم عرض “الزيارة” الذي واكبه حوالي 40 ألف زائر، بحسب التقديرات الأمنية الأولية.