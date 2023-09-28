أكد أن الحوار مستمر/نبيل عمار يكشف ما طلبته تونس من صندوق النقد الدولي..#خبر_عاجل

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار إن تونس لم تقطع قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي، مشيرا في المقابل، إلى أنها طلبت الالتزام بما وصفها بـ”الخطوط الحمراء” المتمثلة أساسا في احترام وضعية البلاد وضرورة الدفاع عن الفئات الهشة، وفق قوله.

وبخصوص ”إمكانية وجود بدائل عن صندوق النقد الدولي”، أكّد عمّار، في حوار مع قناة روسيا اليوم الاخبارية، أن العمل جار حاليا على مستوى الوزارات وهياكل الدولة لإنجاز جملة من الاصلاحات واتخاذ بعض القرارات في هذا الخصوص، قائلا: ”ثمار هذا العمل ستظهر قريبا”.