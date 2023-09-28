قبلي: تنظيم حلقة حوار شبابية حول الاستثمار الايجابي



نظّمت الغرفة الفتية الاقتصادية بقبلي بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، بالمركب الشبابي والرياضي طريق توزر، حلقة نقاش حول الاستثمار الايجابي لدعم افكار المشاريع التي تمس المنطقة القادرة على توفير عدد هام من مواطن الشغل.

وأوضح رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بقبلي، موفق بن حمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة ترمي الى تثمين افكار الباعثين الشبان وتحفيزهم على بعث المشاريع التي تستغل موارد الجهة، على غرار منتوجات الواحات والمناطق الصحراوية، مشيرا الى ان الاستثمار الايجابي يعتمد بالاساس على خيرات المنطقة من اجل إحداث سوق شغل هامة.

وأضاف أن حلقة النقاش، التي يحضرها ممثلو السلط الجهوية والادارات ذات الصلة بدعم المشاريع وتأطير باعثيها فضلا عن ممثلي هياكل المساندةـ مكّنت من طرح الاشكاليات التي تعترض الباعثين الشبان وخاصة منها تشعب الاجراءات للانتصاب للحساب الخاص مع صعوبة التحصل على الدعم المادي.

وأكّد أنّه ستتم صياغة الاشكاليات والمقترحات التي يتقدم بها الشبان لمساعدتهم على بعث المشاريع، وتثمين موارد الجهة في ورقة عمل توجّه الى السلط الجهوية والمركزية للبحث في سبل تذليل العقبات التي تعترض الباعثين، وتحفزيهم على تكريس أفكارهم على أرض الواقع من أجل دفع التنمية بهذه الربوع.