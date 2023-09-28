وزير الخارجية يتوجّه الى جنوب إفريقيا

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، زيارة عمل إلى بريتوريا غدا الجمعة، 29 سبتمبر 2023، تلبية لدعوة من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب افريقيا “ناليدي باندور ” ، وذلك في إطار الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.

ويُجري الوزير، حسب بلاغ وزارة الخارجية، خلال هذه الزّيارة سلسلة من اللّقاءات والمشاورات مع سامي المسؤولين الجنوب إفريقيّين تتناول مختلف أوجه التّعاون بين البلدين وسُبل مزيد دفعه وتطويره إلى جانب التّباحث حول عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.