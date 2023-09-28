صدر بالرائد الرسمي: ضبط شروط الارتقاء بالمدارس والمعاهد النموذجية

صدر بالرائد الرسمي، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، قرار من وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري يتعلق بضبط أحكام استثنائية لنظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية بالنسبة إلى السنة الدراسية 2023-2022.

ويتمثل القرار في خضوع الارتقاء إلى السنوات الثامنة أساسي نموذجي والتاسعة أساسي نموذجي بالمدارس الإعدادية النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقلّ عن 10 من 20 في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.

ويخضع الارتقاء إلى السنوات الثانية ثانوي نموذجي بمختلف المسالك والثالثة ثانوي نموذجي بمختلف الشعب والرابعة ثانوي نموذجي بمختلف الشعب بالمعاهد النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقلّ عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميزة الخاصة بمختلف المسالك والشعب.

ويجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2022-2023.