تونس وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلامة السيبرنية والسيادة الرقمية



وقعت تونس وإيطاليا، الخميس، مذكرة تفاهم في مجال السلامة السيبرنية وخدمات الثقة الرّقمية، ستتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات المختصّة في مجال الأمن السيبرني.

وتولي توقيع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، ياسين الجميّل، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية الإيطالية ، برونو فراتاسي، تحت اشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بحضور سفير ايطاليا بتونس، فابريزيو ساجيو.

وتأتي هذه المذكرة بناء على توافق الجانبين على التعاون في المجال الرقمي وذلك في إطار مزيد تنسيق الجهود الدولية في مجالات السلامة المعلوماتية وحماية الفضاء السيبرني وضمان السيادة الرقمية .

وتهدف الاتفاقية الى مزيد تطوير الجاهزية وزيادة سرعة الاستجابة ورفع مستوى اليقظة لضمان الاستشعار المبكّر للمخاطر السيبرنية ومجابهتها بطريقة ناجعة وفعالة.

وثمّن بن ناجي، بالمناسبة، أهمية هذه المذكرة التي ستساهم في تطوير التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني.