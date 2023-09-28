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القصرين: يوم غضب جهوي في قطاع التعليم الشهر المقبل

2023/09/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قرّر المجلس الجهوي للتعليم الأساسي بالقصرين تنظيم يوم غضب جهوي بتاريخ 05 أكتوبر المقبل تزامنا مع اليوم العالمي للمربي، إلى جانب تنفيذ وقفات إحتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين إنطلاقا من يوم 02 أكتوبر 2023.
ويأتي هذا التحرّك للمطالبة بالصرف الفوري لمرتبات شهر جويلية المنقضي المحجوزة لـ787 معلما، والزيادة الفورية في قانون الإطار الخاص بالمدارس الإبتدائية بالقصرين، وبإحترام الإتفاقيات السابقة والتي تنص على عدم تجاوز عدد التلاميذ في الفصل الواحد 33 تلميذا، وفك فصول نظام الفرق كلما تجاوزت 10 تلاميذ.
كما تمت الدعوة إلى عقد جلسة تفاوضية عاجلة بين مندوبية التربية والفرع الجامعي للنظر في ما ورد في بيان ندوة الإطارات المنعقدة يوم أمس الأربعاء بدار الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين وفق لائحة المجلس الجهوي الصادرة أمس، والتي تلقت صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منها

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