الاحتفاظ بأربعة شبان لتورطهم في شبكة خطيرة لترويج المخدرات..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات بالاحتفاظ بأربعة شبان للاشتباه في انخراطهم في شبكة خطيرة لترويج المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة والمروجات وحجز كمية من المخدرات المعدة للترويج بحوزتهم.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومة وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات مفادها الاشتباه في انخراط شبان من المروج الخامس في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تمت مراقبة تحركاتهم بإحكام إلى أن تم تحديد مكان تحصنهم وذلك بأحد المنازل بالجهة، وبمقتضى إذن قضائي تمت مداهمة المكان حيث تم ضبطهم بصدد استهلاك المخدرات، كما تم حجز عشرات القطع المخدرة المعدة للترويج ومبلغ مالي متأت من عائدات ترويج المخدرات.

كما تمت مداهمة منزل والدة أحد المظنون فيهم حيث تم حجز كمية أخرى من المخدرات المعدة بدورها للترويج. وباستشارة النياية العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة البحث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.