سليانة: 2449 تلميذا وتلميذة ينتفعون بالنقل الريفي المدرسي



بلغ عدد التلاميذ المنتفعين بالنقل الريفي المدرسي بولاية سليانة، ما يقارب 2449 تلميذا وتلميذة، خلال السنة الدراسية 2022 – 2023، وذلك بالتنسيق بين الجمعية المدنية والسلط المعنية، وفق الكاتبة العامة للجمعية دلال المحرزي.

وبينت المحرزي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تدخل الجمعية بولاية سليانة يتوزع إلى تدخل أول (يضمن التنقل لمسافة من 3 إلى 5 كم) لفائدة 919 تلميذا وتلميذة ب 23 مدرسة إبتدائية ب7 معتمديات (سليانة الجنوبية والشمالية وكسرى ومكثر و بوعرادة والعروسة وبرقو )، وتدخل ثان بالشراكة مع المجلس الجهوي وديوان الخدمات المدرسية (التنقل لمسافة من 5 كم فما فوق) لفائدة 1570 تلميذا وتلميذة في 8 معتمديات(الروحية وكسرى وسليانة الجنوبية وبوعرادة والعروسة ومكثر وبورويس)ب45 مدرسة إبتدائية و47 ناقلا.

واكدت المحرزي ان الجمعية المدنية تعمل مع السلط المعنية، على إضافة خطوط جديدة خلال السنة الدراسية الجارية، حتى يستفيد 3000 تلميذ وتلميذة بالنقل الريفي المدرسي بالولاية، وأشارت الى أن خلاص الناقلين في التدخل الأول يتم شهريا مقابل خلاص بالثلاثية في التدخل الثاني، لافتة إلى تسجيل بعض الإشكاليات على مستوى الخلاص أحيانا (تأخر عمليات الخلاص).

واوضحت أن المستوى التعليمي للمستفيدين، يشمل المدارس الإبتدائية بنسبة كبيرة، أي التلاميذ الذين تترواح أعمارهم بين 6 و12 سنة على غرار الإعدادي والثانوي خاصة بمعتمدية الروحية نظرا لغياب الحافلات، وذكرت ان الجمعية المدنية تتدخل منذ سنة 2011 في 14 ولاية من بينها ولاية سليانة، ليصل عدد التلاميذ المستفيدين خلال السنة الدراسية المنقضية 13500 تلميذ وتلميذة .