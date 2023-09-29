سوسة : تسجيل 50 حادث مرور و21 قتيلا و74 جريحا خلال فترة برنامج “عطلة آمنة” لسنة 2023

كشف تقرير للجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية سوسة أن عدد حوادث المرور خلال فترة برنامج “”عطلة آمنة”، الممتدة من بداية شهر جويلية الى 17 سبتمبر 2023، شهد تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة لحملة العطلة الامنة لسنة 2022 حيث انخفض عدد الحوادث من 55 حادث مرور الى 50 حادثا.

وبيّن التقرير أن حوادث المرور أسفرت عن وفاة 21 شخصا خلال العطلة الامنة لسنة 2023 في ولاية سوسة وهو نفس عدد القتلى في نفس الفترة لسنة 2022 بينما انخفض عدد الجرحى حوادث المرور من 109 جرحى خلال ايام العطلة الامنة لسنة 2022 الى 74 جريحا خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وأشار التقرير إلى ان ولاية سوسة احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد قتلى حوادث المرور والمرتبة الثامنة من حيث عدد الجرحى وذلك خلال العطلة الامنة لسنة 2023.

وقد كان السهو وعدم الانتباه وعدم احترام الأولوية والسرعة من ابرز أسباب حوادث المرور المسجلة بولاية سوسة خلال العطلة الامنة، وفق تقرير للجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية سوسة الذي بين كذلك ان نسبة جنس الذكور أعلى من نسبة جنس الاناث في عدد القتلى والجرحى ضحيا حوادث المرور.

وقد أوصى التقرير، بالخصوص، بضرورة تركيز مزيد علامات المرور ومخفضات السرعة في كامل محيط المؤسسات التربوية والجامعية، والحرص على ايجاد حل للسكة الحديدية بمعتمدية سوسة جوهرة التي تفتقر الى الحواجز الالية مما يشكل خطرا على المارة ومستعملي الطريق

كما تمت التوصية بتكثيف الانشطة التوعوية حول السلامة المرورية بالمؤسسات التربوية قصد توجيه الناشئة نحو تربية مجتمعية سليمة.