فرنسا وإيطاليا تبحثان دعم العودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم

أجرى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الهجرة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جرى اللقاء بعد ظهر اليوم، على هامش مؤتمر باليرمو الوزاري حول الجريمة المنظمة، حيث أكد بيانتيدوسي أن “اجتماعاتنا المتكررة تظهر الرغبة والالتزام بالعمل معًا على المستوى الأوروبي والثنائي”.

في قلب المحادثة كانت التحديات المشتركة فيما يتعلق بالأمن، والتعاون بين قوات الشرطة، وملف الهجرة، ومن بين النقاط المختلفة التي تم تناولها أيضًا أهمية إنشاء حملات اتصالات ومعلومات محددة لثني المغادرة ونشاط المتجرين الذين وضعوا حياة المهاجرين في خطر.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي أنه “خلال اللقاء سلطت الضوء على أهمية وضع خطة للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين إلى أوطانهم”.

وفي نهاية اللقاء الثنائي، وقع الوزيران “اتفاقا” يمنح البداية الرسمية لغرفة مراقبة إيطالية فرنسية على المستوى الفني في المسائل الأمنية.