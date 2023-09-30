أريانة: حجز 2550 كغ من السكر لدى تاجر وهو بصدد تعليبها!..

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة أمس الجمعة 29 سبتمبر2023 على الساعة السابعة والنصف مساء الحجز الفعلي لكمية قدرت ب 2550 كلغ من السكر االأبيض السايب الموجه للحرفيين تم ضبطها لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بمدينة أريانة بصدد القيام بتعليبها في اكياس سعة 2 كلغ خلافا لما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.

وحسب بلاغ لوزارة التجارة اليوم السبت، فقد تم تأمين المحجوز إلى حين إتمام تأمين قيمته المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث ضد المخالف على معنى الفصل السادس من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.