الرائد الرسمي: صدور قرار يتعلق بتنظيم الكتاتيب

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 سبتمبر الجاري (عدد 110)، قرار من وزير الشؤون الدينية يتعلق بتنظيم الكتاتيب.

ونصّ القرار في فصله الأول، على أن الكتّاب فضاء تربوي عمومي يؤمه الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، ويعمل خاصة على تحفيظ الأطفال نصيبا من القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، وتعليمهم المبادئ الأساسية للغة العربية وتدريبهم على الأنشطة الرياضية المناسبة لهم، مع التنصيص على تحجير ترسيم الأطفال الذين يقل سنهم عن أربع سنوات.

وتخضع الكتاتيب لإشراف وزارة الشؤون الدينية إداريا وفنيا وبيداغوجيا من حيث إحداثها وبرامجها التربوية ونظام توقيت التدريس فيها وطاقة استيعابها، ويتولى المؤدبون مهمة التربية بمقتضى قرار تكليف من وزير الشؤون الدينية، ويحجر التدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة المؤدب.

ونص الفصل الثالث على أن يتولى متفقدو الشؤون الدينية والوعاظ تفقد ومتابعة سير الأنشطة التربوية بالكتاتيب كل في نطاق مهامه، ويحجر إعتماد برامج تربوية مخالفة لبرنامج التربية بالكتاتيب المقرر من قبل وزارة الشؤون الدينية.

كما جاء في القرار أن الأيتام واطفال العائلات المعوزة والأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، يتمتعون بمجانية الدراسة بالكتاتيب.