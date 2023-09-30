إصابة طفل بجرثومة “الشيغيلا” في سيدي بوزيد

سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، حالة مؤكدة بإصابة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بجرثومة “الشيغيلا” بمعتمدية سيدي علي بن عون، وقد تم اجراء بحث ميداني ورفع مجموعة من العينات لاجراء التحاليل اللازمة في انتظار النتائج، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بشير السعيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد يوسف حمدوني في تصريح ل”وات”، أنه تم على اثر تلقي الاشعار باصابة طفل بجرثومة “الشيغيلا” وبكتيريا تصيب الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال، بمعتمدية سيدي علي بن عون، فتح بحث ميداني في الغرض واخذ العينات الضرورية (من المياه التى يقع استعمالها) قصد اجراء التحاليل المخبرية بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة، واكد أنه تم تسجيل حالة واحدة، وقع عزلها وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وشدد بالمناسبة على ضرورة الالتزام واتباع التوصيات للوقاية من جرثومة “الشيغيلا” والتي تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل اعداد الاكل وقبل وبعد الاكل وبعد استكمال المجموعة الصحية وبعد تغيير حفاظات الأطفال، مع الحرص على تقليم الأظافر ونظافتها وتنظيف وتطهير المجموعة الصحية بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام والالتزام باستعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مراقبة والحرص على تنفيذ قواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية وإعداد الاكل مع الالتزام بغسل الخضر والغلال والأواني والطهي الجيد اضافة الى التخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية وبشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء.

يشار الى ان “شيغيلا” هي بكتيريا تصيب الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال.