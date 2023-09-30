وضعية حمام بنت الجديدي: والية نابل توضّح وتكشف

دحضت والية نابل صباح ملاك، الاتهامات التي طالتها بإهدار المال العام، بخصوص أشغال صيانة المحطة الاستشفائية “حمام بنت الجديد” التي ناهزت تكلفتها خمسة آلاف دينار.

وبخصوص الصور المتداولة حول وضعية الحمام، قالت الوالية في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت ان “تلك الصور المتداولة عن طلاء مهترئ فوق خزف الجدران هي صور قديمة تعود لما قبل الأشغال وللأسف تم توظيفها “.

وواصلت الوالية القول ” أترك للناس حرية التداول كما يريدون نحن نجيب فقط بالعمل وتركيزنا فقط على حب البلاد ومصلحتها”!

هذا وقالت والية نابل، خلال إشرافها على حملة نظافة مشتركة بين بلدية نابل وسفارة اليابان بتونس، إنها “ترفض التعليق على الجدل الحاصل بخصوص مشروع إعادة تهيئة المحطة الاستشفائية بنت الجديدي “، وفق ذات المصدر.

واعتبرت والية نابل أن “المشروع مكسب هام لولاية نابل تضاعفت قيمته بإعادة فتحه للعموم وتهيئة مائة بيت استحمام بصفة كلية من القنوات إلى الجدران ” وفق قولها.