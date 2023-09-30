أريانة: حملة مجانية لتلقيح القطط والكلاب ضدّ داء الكلب بدار الثقافة جعفر برواد

في إطار إحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق لـ28 سبتمبر من كلّ سنة، نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، اليوم السبت، بدار الثقافة جعفر رواد، وبالتعاون مع بلدية المكان، حملة مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب.

ويندرج هذا اليوم في إطار الخطة التحسيسية التي وضعتها الإدارة العامة للمصالح البيطريّة ودوائر الإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتّعاون مع جميع الأطراف المتدخّلة من وزارات ومجتمع مدني على غرار الجمعية العالمية للطلبة البياطرة، والهلال الأحمر التونسي وغيرها وطلبة المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت.

وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نظّمت بمناسبة هذا اليوم جملة من الأنشطة والتظاهرات التحسيسية بالتعاون مع دائرة الانتاج الحيواني بعدد من المؤسسات التعليمية بالجهة على غرار المدرسة الابتدائية سيدي ثابت1، والمدرسة الابتدائية جعفر 2 برواد، والمدرسة الابتدائية عدد 3 بقلعة الأندلس، تم خلالها توزيع مطويات ومعلقات ومداخلات لتعريف الناشئة بهذا الداء الخطير وسبل الوقاية منه.

جدير بالذكر أن الحالة الوبائية لداء الكلب في تونس تتميز، وفق معطيات وزارة الفلاحة، بعدم الاستقرار رغم عن كل الجهود التي يتم بذلها لمكافحة هذا الداء إذ تم تسجيل 281 حالة كلب حيواني و05 حالات بشرية خلال سنة 2023 وتسجيل 4 وفيات عند الإنسان ونفوق 274 حالة عند الحيوان.

كما يتسبب هذا الداء في وفاة حوالي 59000 شخص عبر العالم سنويا خاصة منهم الأطفال في البلدان النامية.

وتهدف تونس إلى تحقيق الهدف العالمي المشترك المتمثل في بلوغ صفر حالة وفاة عند الإنسان بسبب عدوى من طرف الكلاب في غضون 2023 وتم لهذا الغرض تخصيص ميزانية تقدّر بحوالي 6 ملايين دينار لمقاومة هذا الداء.