القيروان-انتخابات: تخصيص 136عونا لتحيين سجل الناخبين

كشف منسق الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان، بسام حلاوة، عن تخصيص 138 عون للقيام بعمليات تحيين سجل الناخبين بكافة الدوائر الانتخابية بولاية القيروان والتي تنتهي يوم 4 اكتوبر المقبل.

وأشار حلاوة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم السبت، إلى أن الإقبال على عملية التحيين مازال متوسطا إلى حد الآن، داعيا الناخبين للاقبال أكثر على تحيين معطياتهم او تغيير مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية عند الاقتضاء قبل انقضاء الاجال.

وبيّن أنّه تم تركيز 56 مكتبا قارّا للتحيين موزّعة على مختلف المعتمديات، وذلك بمقرات البلديات ومكاتب البريد والفضاءات العامة، الى جانب تخصيص 41 فريقا متنقلا يضم 82 عون تسجيل.

وأشار إلى أن ولاية القيروان تضم معتمديتين ذات تقسيم استثنائي وهما معتمدية عين جلولة التي تم تقسيمها إلى 5 دوائر انتخابية (عين جلولة 1 وعين جلولة 2 وجبل وسلات1 و جبل وسلات2 وجبل وسلات 3)، ومعتمدية منزل المهيري التي تم كذلك تقسيمها استثنائيا بالنسبة لعمادة الفجيج وعمادة الطويلة إلى دائرتين انتخابيتين لكل منهما إلى الفجيج 1 والفجيج 2 والطويلة 1 والطويلة 2.

وأوضح في هذا الاطار ان المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ينص في فصله 28 على أنه اذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور.

ولفت المتحدث كذلك إلى وجود 3 عمادات ذات حساسية عالية لم تكن بها مراكز اقتراع وتمت اضافتها مؤخرا وهي عمادة الأنصار من معتمدية القيروان الشمالية حيث تمت اضافة مركز اقتراع بمركز الفنون الدرامية والركحية، وعمادة الجبلية الجنوبية بالقيروان الشمالية (مركز اقتراع بمقر خلية الارشاد الفلاحي بالحجام)، وعمادة الخضراء بمعتمدية القيروان الجنوبية وذلك باحداث مركز اقتراع جديد بالمدرسة الابتدائية الخضراء.