رئيس الحكومة في زيارة الى الجزائر..

يستعد رئيس الحكومة أحمد الحشاني لزيارة العاصمة الجزائرية يوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ تعيينه في أوت الماضي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد خلفا لنجلاء بودن، وفق ما أوردته جريدة الصباح الصادرة اليوم.

ومن المقرر أن يترأس الحشاني خلال هذه الزيارة اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الـ22 والتي تمتد ليومين رفقة نظيره الوزير الأول الجزائري أيمن عبد الرحمان.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عقب هذه اللجنة عن مشاريع استثمارية مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات خاصة منها التجارية والديوانية والصناعية والطاقية والسياحية والاجتماعية وأيضا في مجال التعاون الأمني والعسكري وفي مجالات النقل، والبنية التحتية والتجهيز والتكوين والتعليم العالي.