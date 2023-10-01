تونس تدين بشدة العملية الارهابية التي استهدفت مقرا امنيا بالعاصمة التركية انقرة..

أدانت تونس، الاحد، بشدّة العملية الإرهابية التى جدّت صباح اليوم بالعاصمة التّركية أنقرة واستهدفت مقرّ مديريّة الأمن التّابع لوزارة الداخلية التركية.

وجددت تونس التي أعربت عن تضامنها مع تركيا، التّأكيد على رفضها المبدئي والقاطع لكلّ أشكال العنف والإرهاب والتطرّف وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ودعت ، في سياق متصل، إلى ضرورة تظافر الجهود الدّولية لمكافحة آفة الارهاب والعمل على استئصالها من جذورها في كلّ أنحاء العالم.

وكانت الحكومة التركية اعلنت اليوم الأحد، إن اثنين من الإرهابيين نفذا هجوما بقنبلة خارج مبان تابعة لوزارة الداخلية في أنقرة مشيرة إلى أن أحدهما لقى حتفه في الانفجار بينما حيدت السلطات هناك الثاني.