أريانة-انتخابات: الإدارة الفرعية للانتخابات تواصل عملها الميداني لتحيين سجل الناخبين

يواصل أعوان تحيين السجل الانتخابي بولاية أريانة والبالغ عددهم 166 عونا الحملة الموسعة التي تقوم بها لإدارة الجهوية للانتخابات بأريانة لتحيين الناخبين بمناسبة انتخابات المجالس المحلية في 48 دائرة انتخابية بالجهة.

ويشمل برنامج عمل الفرق المتنقلة، لليوم الأحد، عددا من الدوائر الانتخابية بمعتمديات الجهة السبع، لتشمل تدخلاتهم الدوائر الانتخابية أريانة العليا وأريانة المدينة بمعتمدية أريانة، ودوائر 9 أفريل والتضامن و18 جانفي وأبو القاسم الشابي بمعتمدية التضامن، ودائرتي 15 أكتوبر والرفاهة بمعتمدية المنيهلة، إضافة إلى سيدي ثابت المدينة وسبالة بن عمار وبجاوة من معتمدية سيدي ثابت.

كما يشمل برنامج عمل الفرق المتنقلة أيضا دوائر الحسيان وقلعة الأندلس الشرقية وقلعة الأندلس الغربية والنحلي من معتمدية قلعة الأندلس، إضافة إللى دوائر برج الطويل وحي الغزالة والنخيلات والمدينة الفاضلة بمعتمدية رواد، ودوائر دار فضال وبرج الوزير والتعمير بمعتمدية سكرة.

وتقوم فرق تحيين التسجيل خلال عملية التحيين بالاتصال المباشر بالمواطنين في المنازل، والعمارات، والإقامات السكنية، والفضاءات التجارية، والشوارع والأنهج ذات الحركية الكثيفة، والأحياء، إضافة إلى الأسواق اليومية والأسبوعية، ومحطات النقل، والمقاهي، والمحلات، والفضاءات التجارية.

وبالتوازي مع عمل الفرق المتنقلة تتواصل عمليات تحيين سجل الناخبين بالمكاتب القارة البالغ عددها 30 مكتبا موزعة على 7 مكاتب بأريانة المدينة، و5 مكاتب بروّاد، و4 بحي التضامن، و4 بالمنيهلة، و5 مكاتب بسكرة، و3 مكاتب بقلعة الأندلس، ومكتبين اثنين بسيدي ثابت تحتضنها مقرات الإدارة الفرعية للانتخابات ومقرات المعتمديات والدوائر البلدية وعدد من الفضاءات التجارية.