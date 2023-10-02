عاجل/اعترافات جديدة لسائق دراجة القضقاضي: شقيق شكري بلعيد يفجرها ويكشف..

أكد شقيق الشهيد شكري بلعيد، عبد المجيد بلعايد، اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023، أن سائق الدراجة النارية لمنفذ العملية كمال القضقاضي قدم اعترافات جديدة في القضية.

وكشف عبد المجيد بلعيد، أن “هناك اتفاق بين سائق الدراجة والقاضي المعزول البشير العكرمي يتم على أساسة تحمل السائق لكل مآلا القضية”.

وصرح “صار اتفاق على أساس أن يتحمل هو العبئ وبعد ذلك يبحثون له عن حلّ ولكن بعد أن لاحظ السائق وجود رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة نور الدين البحيري والقاضي المعزول البشير العكرمي الذين كانوا سيوفرون له الحماية في السجن قرر الكشف عن المعطيات الجديدة”.

وأضاف المتحدث في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن “الاتفاق الأول بين هذه الأطراف كان تحمله عبئ القضية مقابل توفير العناية لعائلته ثم البحث عن مخرج قانوني لمساعدته لأن الإخوان كانوا يظنون أنهم سيحكمون تونس لـ50 سنة”.

وأشار عبد المجيد العكرمي إلى أنه تم إجراء مكافحة بين سائق الدراجة النارية والقاضي المعزول البشير العكرمي مبرزا وجود معلومات غير مؤكدة عن إجراء مكافحات أخرى وفق قوله.

ومن جهة أخرى، شدد بلعيد على أن القضاء يسير في الاتجاه الصحيح لأن هناك إرادة سياسية حتى يكون القضاء عادل وما طمأنهم أيضا نقل قضية الجهاز السري إلى فرقة مكافحة الإرهاب.