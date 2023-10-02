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جريمة شنيعة: يقتل والدي زوجته بطريقة بشعة وصادمة..!

2023/10/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

شهدت محافظة حماة وسط سوريا جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طبيب وزوجته، بعد تعرضهما لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهما.

وكشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل الحادثة، وأعلنت في بيان “وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته”.

وتابعت كشف مزيد من التفاصيل في بيان: “في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم”.

وتابع البيان: “على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية”.

واختتم البيان بالقول: “تمت مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات ما زالت مستمرة”.

 

وكالات

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